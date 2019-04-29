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الإثنين، 29 أبريل 2019 06:57 م
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إصابة 13 مواطن فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:42 م
إصابة 13 مواطن فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية حادث تصادم - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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استقبلت مستشفى فاقوس العام بالشرقية، 13 مصابا،إثر تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل أمام كوبرى السحارة بمركز فاقوس .

 قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، انه جارى متابعة الحالات وتلقيهم العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لافتا ان الإصابات تنوعت بين كدمات وجروح وسحجات .

واضاف لـ" اليوم السابع "، استمرار حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات تزامنا مع احتفالات عيد شم النسيم،و تم التنسيق مع مرفق الإسعاف برفع حالة الإستعداد القصوى فى المستشفيات و خاصة فى الإستقبال والطوارئ و وحدات الإسعاف وبنوك الدم ومراكز علاج التسمم وإمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة و الأمصال المعالجة لحالات التسمم.

وأكد  مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، أنه فى حالة شعور أى مواطن بأعراض معوية أو دوخة بعد تناول وجبات شم النسيم ( الفسيخ و الرنجة المملحة و الأسماك بكافة انواعها ) عليه الإسراع فوراً إلى المستشفى لمتابعة الحالة صحياً بالمحاليل و الأمصال حتى لا يحدث أى حالات تسمم .


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