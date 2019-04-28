وكيل تعليم دمياط يبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعا بحضور مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية والنوعية وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة، بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات آخر العام.

وناقش"وكيل الوزارة"، آلية امتحان الصف الأول الثانوى، حيث أن الطلاب (المدارس الحكومية) سيكون امتحانهم فى الفترة الصباحية، وإذا توافرت فى اللجنة أماكن يمكن أن يكون الامتحان كله (منازل، خدمات) صباحى مع وضع الطلاب فى لجان محددة، اما بالنسبة لطلاب الدمج لن يطبق عليهم نظام امتحان الصف الأول الثانوى هذا العام .

وأكد "سويلم" أن مضمون الامتحان يكون فيما درسه الطالب بالكامل فى الفصل الدراسى الثانى، مضيفا أن الطالب الذى يحقق 50 % فيما أعلى يعتبر ناجح ، ومن لم يحقق الـ 50 % من الدرجات يحق له دخول الدور الثانى حتى ولو كان فى جميع المواد، مضيفا أن الامتحان عبارة عن ( Open Book) مسموح للطالب الاستعانة بالكتاب المدرسى وقت الاختبار، اما بالنسبة لطلاب المنازل والخدمات والمسجون والمجند، سوف يكون امتحانهم ورقى ويقيم بالمديرية.

ووجه "وكيل الوزارة" بإرسال خطابات بعلم الوصول لجميع طلاب الصف الأول الثانوي بجاهزية التابلت ومسئولية الطالب عن ذلك لحين إجراء الامتحان، مؤكدا على كل مدرسة الدخول على منصة الاختبار الإلكترونى يوم الخميس الموافق 9/5/ 2019، وذلك بمساعدة إخصائى التطوير التكنولوجى بكل مدرسة.

وتشكيل غرفة متابعة بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من مدير عام التعليم العام / مدير إدارة التعليم الثانوى / مدير مركز التطوير التكنولوجى، ويتم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل الأقسام السالفة الذكر.

اكد "وكيل الوزارة" انه تم تشكيل لجنة تحت إشرافه لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للشهادة الاعدادية، مضيفا أنه قام باستبعاد بعض رؤساء اللجان الذين أوصى بعض مديري الإدارات بعدم صلاحيتهم أو من خلال متابعته للجانهم اثناء امتحانات الفصل الدراسي الاول ووجد عدم صلاحيتهم.

وقال إن اللجنة عملت على قدر الإمكان على تلافي الأخطاء التي حدثت في الفصل الدراسي الأول، من خلال آلية محددة وموحدة على الجميع لضمان العدالة والشفافية مشددا على مديري الإدارات التعليمية، بالتأكيد على مديري المدارس سواء تعليم عام أو تعليم فني بعمل الصيانة البسيطة لدورات المياه والكهرباء والديسكات لتوفير جو ملائم للطلاب عند أداء الامتحانات.

وأضاف "سويلم"، أن الموجه العام هو المسئول الأول عن الامتحان، مراعيًا البعد عن الإشارات السياسية أو الدينية أو الحزبية بالتصريح أو التلميح وعن التطرق إلى الأجزاء المحذوفة من المناهج وأيضًا الفروق الفردية بين الطلاب.

وشدد "وكيل الوزارة" على أن يقوم الموجه المقيم بكل لجنة أثناء الامتحانات بعمل تقريره اليومى عن سير اللجنة يوم بيوم ويقوم بتسليم التقرير إلى مدير الإدارة، وعدم دخول الموجهين للمدارس لأخذ نسبة الـ 10 % أثناء سير الامتحانات، على أن يكون ذلك بعد انتهاء زمن الامتحان.