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هل تنتهى خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS؟.. خبير يجيب

الأحد، 28 أبريل 2019 01:00 ص
هل تنتهى خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS؟.. خبير يجيب ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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مع انتشار خدمات التراسل الفورى المجانى مثل فيسبوك ماسينجر وواتساب وفايبر وغيرها من التطبيقات، بدأت خدمة الرسائل النصية الصغيرة "SMS" فى التراجع خلال السنوات الماضية، كما هو الحال بالنسبة للتطور التكنولوجى والذى عادة ما يأتى بخدمات جديدة مقابل اندثار أخرى نتيجة التطوير.

وفى هذا الإطار علق الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، أن خدمة الرسائل القصيرة "SMS" لن تنتهى نتيجة انتشار خدمات التراسل المجانى بل على العكس ستزيد مع انتشار تطبيقات الجيل الخامس للمحمول حيث سيعتمد تواصل الآلات مع بعضها البعض عبر خاصية الـ"الإس إم إس".

وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حجم خدمة الرسائل النصية القصيرة بمصر يقدر بمليارات الرسائل، فهناك أنواع مختلفة من الرسائل مثل الرسائل المجانية التى ترسلها شركات المحمول لعملائها يوميا، ورسائل خاصة عند نقل "الواتس اب" أو "الماسينجر" أو أى تطبيق إلى "موبايل" جديد عبر كود للتشغيل، ولكن "SMS" بالفعل تأثرت من شخص لشخص بفضل تطبيقات الرسائل المجانية.

وكان آخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حجم مشتركى خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة والإنترنت لشهر يناير 2019، قد أظهر استمرار تراجع الاشتراكات بالهاتف المحمول حتى وصلت إلى 93.43 مليون اشتراك بنسبة انتشار الهاتف المحمول 101.09% وذلك مقارنة بنحو 93.78 مليون اشتراك فى ديسمبر 2018 بنسبة انتشار بلغت 101.62% ومقارنة بشهر يناير 2018 بنحو 101.32 مليون عميل بنسبة انتشار للهاتف المحمول بلغت نحو 111.54%.

ويشير التقرير إلى انخفاض مشتركى المحمول فى الفترة ما بين يناير 2018 إلى يناير 2019 بنحو 7.8 مليون اشتراك، وفقا للتقرير الصادر الشهر الجارى.


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