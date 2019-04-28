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محافظة القاهرة: تطوير طريق المشير الجديد استعدادًا لبطولة أفريقيا

الأحد، 28 أبريل 2019 01:00 ص
محافظة القاهرة: تطوير طريق المشير الجديد استعدادًا لبطولة أفريقيا ديوان عام محافظة القاهرة - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بطريق المشير الجديد NA بحى شرق مدينة نصر، بالإضافة إلى زراعة 30 نخلة تقريبًا بالجزيرة الوسطى للطريق.


وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصف وتطوير منطقة معسكر أحمد شوقى امتداد رمسيس 3 أمام قسم ثان مدينة نصر.



وأشار صابر، إلى أن ذلك يأتى فى إطار استعدادات العاصمة لاستقبال جماهير بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يتم تطوير عدة مناطق بالعاصمة، بالإضافة إلى تطوير محيطى استاد القاهرة واستاد السلام، وأماكن إقامة الوفود والمناطق المحيطة بها.
 


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