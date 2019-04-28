متى يسقط الحكم فى قضايا الجنح والجنايات والمخالفات؟

كتب أحمد عبد الهادى

يتساءل كثيرون عن المدة التى بموجبها يسقط الحكم بعد فواتها وكيفية حساب هذه المدة وبدايتها.

وتختلف المدة القانونية لسقوط الأحكام فى قضايا الجنح عن الجنايات، ما يتطلب من المحكوم عليه الاستعانة بمحامٍ أو خبير قانونى.

وفِى إطار الخدمات القانونية التى يقدمها اليوم السابع للقراء نكشف المدة القانونية التى يسقط بعد مرورها الحكم:

حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنح والجنايات والمخالفات فى المادتين رقمى 528 و 529 على النحو التالى:

أولا: قضايا الجنح: يسقط الحكم فى قضايا الجنح بمرور 5 سنوات على أخر إجراء تم فى مواجهة المتهم.

ثانيا: قضايا الجنايات: تسقط عقوبة السجن المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، وتسقط عقوبة الإعدام بمضى 30 سنة

ثالثا: قضايا المخالفات: تسقط العقوبة المحكوم بها بمضى سنتين.

وفى جميع الأحوال تبدأ المدة المقررة لسقوط الأحكام فى الجنح والجنايات والمخالفات من وقت صدور الحكم.