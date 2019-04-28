video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عضو بتنفيذية التحرير الفلسطينية يطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات على إسرائيل

الأحد، 28 أبريل 2019 05:02 م
عضو بتنفيذية التحرير الفلسطينية يطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات على إسرائيل صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله أ ش أ
إضافة تعليق

رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا) صالح رأفت، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن بعثات دول الاتحاد الأوروبى فى القدس ورام الله، الذى طالب إسرائيل بوقف إجراءات هدم ممتلكات أبناء الشعب الفلسطينى فى مدينة القدس.

وقال رأفت - فى بيان اليوم - "إننا نريد إجراءات ضاغطة من الاتحاد الأوربى على إسرائيل كفرض العقوبات وإلغاء اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل".

وأضاف "بدون ضغط فعلى من قِبل الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والمجتمع الدولى عموما وفرض عقوبات على إسرائيل، ستستمر قوة الاحتلال فى إجراءاتها وسياستها القائمة على مصادرة الأراضى والاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين بهدف تهويد مدينة القدس وتكريس استيطانها الاستعمارى فيها وفى الضفة الغربية".

وتابع "الشعب الفلسطينى، وعلى رأسه القيادة، سيواجهون بكل أشكال المقاومة الشعبية القرارات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية، بما فيها محاولات فرض ما تُسمى بـ(صفقة القرن) من خلال سياسة الأمر الواقع على الأرض، سواء بتهويد القدس أو توسيع الاستيطان الاستعمارى أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو إلغاء قضية اللاجئين بشكل كامل".

وأكد الرفض الكامل للتعامل مع هذه الصفقات والمخططات المشبوهة، داعيا الدول العربية إلى الالتزام بقرارات قمة تونس وقرارات وزراء الخارجية العرب فى القاهرة برفض تلك الصفقة، لأنها تتعارض كليا مع مبادرة السلام العربية، وتمثل انتهاكا فظا لكل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطينى - الإسرائيلي، والصراع العربى - الإسرائيلي.

ولفت إلى أن القيادة سترسل خلال الأيام القادمة وفودا إلى دول العالم من أجل حشد موقف دولى ضد ما تسمى بـ(صفقة القرن)، وكذلك ضد الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتنصلها منها، وإعلامها بأن الجانب الفلسطينى لم يعد يلتزم من طرف واحد بهذه الاتفاقيات، وأنها قد انتهت، وأن القيادة الفلسطينية ستباشر تنفيذ قرارات المجلسين الوطنى والمركزى بشأن وقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أنه ستتم مطالبة الدول المؤثرة فى العالم، سواء روسيا الاتحادية أو الصين الشعبية ودول الاتحاد الأوروبى والعديد من الدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، بالتحرك فى المؤسسات الدولية من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف كل تلك الإجراءات والسياسات، والعمل على عقد مؤتمر دولى حقيقى بإشراف الأمم المتحدة من أجل تسوية الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى وفق قرارات الشرعية الدولية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تنفيذية التحرير الفلسطينية" تؤكد دعم حكومة اشتية

تنفيذية التحرير الفلسطينية

المجتمع الدولى

فرض عقوبات

إسرائيل




لا تفوتك
فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة