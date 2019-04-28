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صور.. محافظ سوهاج يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال الأيتام احتفالاً بعيد القيامة

الأحد، 28 أبريل 2019 01:14 م
صور.. محافظ سوهاج يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال الأيتام احتفالاً بعيد القيامة محافظ سوهاج يقدم التهنئة والهدايا للاطفال
سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، على وحدة الشعب المصرى، لافتاً إلى إنه نسيج واحد، قائلاً "طول ما أيدينا فى أيدين بعض هنقدر نحافظ على بعض" جاء ذلك خلال تقديمه التهنئة اليوم للأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، يرافقه اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وممثلى الأجهزة الرقابية، والمقدم محمد سامى نائب المستشار العسكرى والعقيد أسامة أبوعلم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومشايخ الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية، وذلك فى زيارة لعدد من مطرانيات المحافظة .

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ والوفد المرافق له زاروا مطرانية الأقباط الكاثوليك بحى شرق، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بحى غرب سوهاج، لافتاً إلى أنهم قدموا التهنئة لأصحاب النيافة المطارنة والأخوة المسيحيين، كما توجهوا إلى مطرانية أخميم بمدينة أخميم، ومطرانية الأقباط الإنجليين بحى غرب سوهاج .

وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ شارك 24 طفل وطفلة من أطفال جمعية بيت الرحمة المسيحية بسوهاج فرحتهم بالعيد، وقدم لهم علب الحلوى كهدية لهم، فضلاً عن كسوة العيد.

ومن جانبه أعرب المطارنة عن تهنئتهم لجميع القيادات والشعب المصرى عامة، والسوهاجى خاصة بنجاح الإستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدين تأييدهم الكامل للرئيس وما حققه من إنجازات ورغبة الشعب المصرى فى إستكمال مسيرة التنمية والبناء.

محافظ أسيوط يوزع الهدايا على الأطفال الأقباط (1)
محافظ أسيوط أثناء تقديمة التهنئة بعيد القيامة المجيد 

 

محافظ أسيوط يوزع الهدايا على الأطفال الأقباط (2)
محافظ أسيوط أثناء تقديمة التهنئة بعيد القيامة المجيد للقسيسين 

 

محافظ أسيوط يوزع الهدايا على الأطفال الأقباط (3)
محافظ أسيوط يوزع الهدايا على الأطفال الأقباط (3)

 

محافظ أسيوط يوزع الهدايا على الأطفال الأقباط (4)
محافظ أسيوط يوزع الهدايا على الأطفال الأقباط

 

 


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