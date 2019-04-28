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صور .. محافظ المنيا يقدم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة

الأحد، 28 أبريل 2019 02:58 م
صور .. محافظ المنيا يقدم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة محافظ المنيا يهنئ أسقف المنيا بعيد القيامة
المنيا - فريق المحافظات
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قدم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، رافق المحافظ خلال جولته على الكنائس اللواء محمد الخليصى مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعميد محمود صبرى مدير الأمن الوطنى، والعقيد أكرم على المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا وعدد من نواب البرلمان والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا، حيث أكد المحافظ على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، داعياً الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وقال المحافظ إن مشاركة الأخوة المسيحيين إحتفالهم بعيد القيامة يعد تعبيراً عن صدق المشاعر وروح المودة والمحبة التى تميز الشعب المصرى الحريص على وحدته وتماسكه، مشيداً بدور الكنيسة وأوجه التعاون المثمر بين رجال الدين المتمثل فى الأزهر والكنيسة .

محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة (2)
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة

 

محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة (3)
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة

 

محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة (5)
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة 
 
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة (7)
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة

 

محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة (9)
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة

 

محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة (11)
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة

 

محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة (16)
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة 

 

محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة (17)
محافظ المنيا ومدير الأمن يهنئون مطران المنيا بعيد القيامة

 

 


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