صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور

الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى

شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية قبل قليل، يرافقه اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد والنائب أحمد سعيد شعيب، عضو البرلمان وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم وكلاء الوزارات والهيئات بالمحافظة الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها إدارة السياحة بالمحافظة بمناسبة الاحتفالات بأعياد الربيع،وشم النسيم والتى تضمنت انطلاق مهرجان كرنفال عربات الزهور السنوى الذى اشتهرت به الإسماعيلية.

جاءت الاحتفالية وسط حشد جماهيرى من جموع شعب الإسماعيلية ومواطنيها وضيوفها وزوارها من المحافظات المجاورة وفى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وشمل الكرنفال المنافسة والتسابق فيما بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التى قام كل منها بتزيين سيارة بالورود والزهور والرسومات واللوحات المعبرة عن النشاط المميز لكل منها، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية وبعض الشركات.

وقال محافظ الإسماعيلية إنه سعيد بتواجده وسط هذا الحشد الجماهيرى الكبير، مؤكدًا استعادة جميع المهرجانات التى اشتهرت بها الإسماعيلية منذ سنوات طويلة والتى ستساهم إلى حد كبير فى تحقيق الرواج والتنشيط للسياحة، مشيرًا إلى أن استئناف وعودة إقامة مثل هذه المهرجانات السنوية على أرض الإسماعيلية، إنما هو رسالة للعالم أجمع على أن مصر هى بلد الأمن والأمان وستظل على مر الزمان كنانة الله فى أرضه بفضل سواعد أبنائها ورجالها المخلصين الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل إعادة بناء مصر من جديد.

وكانت حديقة الغابة وحدائق منطقة الطريق الدائري بالإسماعيلية قد شهدت فعاليات المهرجان السنوي لكرنفال عربات الزهور والذي انطلق بمشاركة نحو ما يزيد عن 50 سيارة مزينة بالزهور والورود ممثلة للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وعدد من القطاعات والتي تنافست فيما بينها على الفوز بالمراكز الأولى لأجمل عربات زهور مزينة.

وأسفرت المسابقة عن فوز سيارة مركز ومدينة التل الكبير بالمركز الأول ومركز ومدينة القنطرة غرب بالمركز الثانى كما فازت عربتى حى أول وثالث بالمركز الثالث مناصفة بينهما وجاءت عربتي مديرية التربية والتعليم وحى ثان فى المركز الرابع.

مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (1)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (2)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (3)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (4)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (5)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (6)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (7)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (8)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (9)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (10)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (11)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (12)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (13)



مراسم انطلاق كرنفال عربات الزهور السنوى لاحتفال أعياد الربيع وشم النسيم (14)