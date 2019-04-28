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صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط

الأحد، 28 أبريل 2019 02:01 م
صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط محافظ الإسماعيلية والقيادات يقدمون التهنئة
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد سمير، المستشار العسكرى للمحافظة والشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف والشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وجمع كبير من رجال الدين الإسلامى وقيادات الأوقاف والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان بجولة ميدانية على كنائس الإسماعيلية لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 وتضمنت الجولة زيارة كنيسة مارى جرجس، وتقديم التهنئة بالعيد لنيافة الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس وزيارة الكنيسة الكاثوليكية "الفرنساوى" وتقديم التهنئة للأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة والدلتا.

واختتمت الجولة بزيارة مقر الكنيسة الإنجيلية بحدائق الملاحة وتقديم التهنئة بمناسبة العيد للقس أيمن سامى خليل راعى الكنيسة.

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات التنفيذية والشعبية على وحدة وتماسك النسيج الوطنى لشعب مصر العظيم بمختلف طوائفه مسلمين وأقباط موجهين رسالة إلى العالم أجمع تؤكد أن مصر ستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان، وإنه لم ولن يستطيع أحدا أيا كان أن يشق وحدة صف المصريين وأن ما يحدث فى سيناء من حرب ضد الإرهاب الأسود، لملاحقة الإرهاب فى كل مكان واقتلاعه من جذوره.

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (1)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (2)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (3)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (4)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (5)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (6)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (7)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد
 
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (8)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد 
 
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (9)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (11)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (12)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد 

 

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد (13)
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات الأوقاف والأزهر يقدمون التهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

 


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