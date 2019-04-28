video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة المعادن الثمينة: استقرار سعر الذهب فى الأسواق وعيار 21 بـ615 جنيها للجرام

الأحد، 28 أبريل 2019 06:00 ص
شعبة المعادن الثمينة: استقرار سعر الذهب فى الأسواق وعيار 21 بـ615 جنيها للجرام ذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

قال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب فى مصر تشهد استقرار ملحوظ اليوم الأحد، قياسا على ختام تعاملات أمس السبت، مشيرا إلى أن الذهب عيار 21 يسجل اليوم 615 جنيها للجرام.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عيار 18 يسجل اليوم 527.25 جنيه للجرام وعيار 24 يسجل اليوم 702.75 جنيه للجرم، مشيرا إلى أن الجنيه الذهب والذى يزن 8 جرامات سجل سعره اليوم 4920 جنيها فيما تستقر أوقية الذهب عند 1286 دولارا.

وكانت أسعار الذهب صعدت عالميا بنسبة 0.81 % حيث صعدت الأوقية من 1278 دولار إلى 1286 دولارا على مدار اليومين الماضيين، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى.

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 615 جنيها للجرام

سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة