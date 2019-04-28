شاهد فى دقيقة.. 10 مستهدفات للدولة فى خطة التنمية للعام المالى الجديد

تستهدف الدولة ضمن خطتها للتنمية خلال العام المالى الجديد 19/ 2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل، عددا من المستهدفات حول خطة التنمية المستدامة "متوسطة المدى" التى وضعتها الحكومة للفترة من 18/2019 إلى 21/2022.

ووفقاً لمشروع خطة الدولة للتنمية المستدامة للعام المالى الجديد 19/2020، والذى يعد العام الثانى من الخطة متوسطة المدى، ننشر أبرز 10 مستهدفات للحكومة فى إطار التنمية والاستثمار بالدولة، والتى جاءت كالتالى: