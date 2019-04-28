شاهد فى دقيقة.. 10 مستهدفات للدولة فى خطة التنمية للعام المالى الجديد

تستهدف الدولة ضمن خطتها للتنمية خلال العام المالى الجديد 19/ 2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل، عددا من المستهدفات حول خطة التنمية المستدامة "متوسطة المدى" التى وضعتها الحكومة للفترة من 18/2019 إلى 21/2022.
ووفقاً لمشروع خطة الدولة للتنمية المستدامة للعام المالى الجديد 19/2020، والذى يعد العام الثانى من الخطة متوسطة المدى، ننشر أبرز 10 مستهدفات للحكومة فى إطار التنمية والاستثمار بالدولة، والتى جاءت كالتالى:
1- رفع معدل النمو الاقتصادى لـ6% والوصول به لـ 7.2% نهاية 22/2023
2- زيادة نمو التشغيل ليتراجع معدل البطالة إلى 8.5%
3- وصول الناتج المحلى الإجمالى لـ6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية
4- زيادة نسبة الاستثمارات الكلية لـ 1.17 تريليون جنيه
5- ضخ 529 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 45% من الاستثمارات المستهدفة
6- 361 مليار جنيه استثمارات للجهاز الحكومى والمشروعات القومية
7- تخصيص 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية
8- 7 مليارات جنيه للمرحلة الثانية لبرنامج "استهداف الفجوات التنموية"
9- توجيه استثمارات عامة بقيمة 41.7 مليار لمحافظات الصعيد
10- توفير 12 مليار جنيه تمويل يستفيد منه 616 ألف مشروع صغير
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