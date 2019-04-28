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سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يهنئ الأقباط بعيد القيامة بكنيسة "موسى النبي"

الأحد، 28 أبريل 2019 03:39 م
سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يهنئ الأقباط بعيد القيامة بكنيسة "موسى النبي" سكرتير عام محافظ جنوب سيناء يقدم التهنئة للأقباط بعيد القيامة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد اللواء نادر العشماوى سكرتير عام جنوب سيناء، على التلاحم بين الشعب المصرى ومواطنى جنوب سيناء، حيث حرص مسلمى مدينة الطور على التوافد لكنيسة "موسى النبى" لتهنئة أخواتنا الأقباط الذين حرصوا بدورهم على تهنئة المسلمين باقتراب قدوم شهر رمضان، وأضاف عشماوى أن عيد القيامة المجيد عيد لكل المصريين متمنيا لأقباط المدينة كل الخير والسعادة ولمصر وشعبها مزيد من التقدم

جاء ذلك اليوم خلال زيارة اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، يرافقه المحاسب فوزى همام السكرتير المساعد لكنيسة "موسى النبى" بمدينة الطور لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد، يرافقه وفد من الجهاز التنفيذى بالمحافظة، وقدم الجميع التهنئة للقس مينا سعد راعى كنيسة "موسى النبى" بمدينة الطور وجميع أقباط مدينة الطور.

 وأعرب القس مينا سعد راعى كنيسة "موسى النبى" عن سعادته بحرص مسلمى مدينة الطور وعلى رأسهم القيادات التنفيذية على مشاركتهم أعيادهم، لافتا إلى أن مصر بلد الجميع سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين تحت قيادة حكيمة وهى قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى

 


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