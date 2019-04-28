رفع 300 طن قمامة ومخلفات بأبوتيج خلال أسبوع

أسيوط هيثم البدري

أكد اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط على الاهتمام بقطاع النظافة واستمرار الحملات والتواجد الدائم من قبل رؤساء المراكز والقرى للإرتقاء بنظافة الشوارع ورفع أكوام القمامة والمخلفات مشير إلى حرص المحافظة على التطبيق الصحيح للمنظومة بالتخلص من المخلفات بالطرق الأمنة دون المساس بسلامة وصحة المواطنين منوهًا بتوزيع صناديق القمامة على جميع مراكز وأحياء المحافظة للحفاظ على الذوق العام والمظهر الجمالي للشوارع.

كانت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى قد رفعت حوالي 300 طن قمامة ومخلفات خلال حملاتها على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضح محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج أن بناء على توجيهات محافظ أسيوط للاهتمام بقطاع النظافة شنت رئاسة المركز بالتنسيق مع الوحدات المحلية حملات يومية على الشوارع والميادين لرفع كافة أكوام القمامة والمخلفات بالمدينة والقرى مشيرًا إلى رفع حوالي 285 طن قمامة و8 أطنان مخلفات ترع ومصارف 7 أشغالات خلال حملات الاسبوع الماضي.

كما وجه اللواء جمال نور الدين باستمرار شن الحملات المفاجئة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات والتي تعوق حركة المارة والسيارات وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ومشاركة المختصين بإشغالات الأحياء والمراكز قبل احتفالات شم النسيم تيسيراً لحركة المرور والحفاظ علي الشكل الحضاري للمحافظة وتوقيع العقوبات الرادعة علي المخالفين.

وقال الرائد حسام معاذ محمود رئيس قسم شرطة المرافق أن القسم قام بحملات شملت حي شرق وغرب واستهدفت شوارع ( امتداد يسري راغب، المجذوب ، 23 يوليو، محمد توفيق خشبة، الجامعة، المكتبات، النميس، الجمهورية، الخزان، الجلاء، الهلالي، بورسعيد، رياض، السادات، نزلة عبد اللاه ومدخل الوليدية) وأسفرت الحملات عن تنفيذ 439 إزالات فورية لحواجز حديدية وأسمنتية وفرش خضار وكراسي وترابيزات وشماسي وفتارين مأكولات ومشروبات وأنابيب وتحرير 17 محضر إشغال طريق ومحلات عامة.

وأضاف رئيس قسم شرطة المرافق أنه تم تحرير 5 محاضر غلق إدارية بحي شرق وغرب و3 محاضر تلوث بيئة و13 محضر عدم تنفيذ قرارات إزالة مباني بالإضافة إلي 17 محضر بناء بدون ترخيص و31 محضر إيقاف أعمال البناء المخالفة مشيراً إلي استمرار قيام الحملات ورصد أي مخالفات قد تسبب أي إعاقة للحركة المرورية