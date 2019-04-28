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خامنئى يدعو لحملة ضد الأسلحة غير القانونية بعد حادث إطلاق نار على رجل دين

الأحد، 28 أبريل 2019 04:50 م
خامنئى يدعو لحملة ضد الأسلحة غير القانونية بعد حادث إطلاق نار على رجل دين آية الله على خامنئى الزعيم الإيرانى الأعلى
دبى (رويترز)
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دعا الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، اليوم الأحد، إلى شن حملة على الأسلحة غير القانونية، بعد حادث إطلاق نار نادر على رجل دين، وقال إن سهولة الحصول على الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة لا يخدم سوى "مافيا صناعة الأسلحة".

 

ونقل الموقع الإلكترونى لخامنئى، عنه قوله لكبار مسئولى الشرطة "فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة تباع الأسلحة دون قيود لصالح مافيا صناعة الأسلحة وهذا يسبب مشكلات للناس".

 

وأضاف "ولكن فى بلدنا لا توجد مثل هذه المشكلة كما أن بيع الأسلحة محظور". ونادى بضرورة منع الناس من الحصول على أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

 

وقالت الشرطة اليوم الأحد إن المشتبه بقتله رجل دين يبلغ من العمر 46 عاما فى مدينة همدان بغرب إيران لقى حتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن دافع المشتبه به غير معروف.

 

وقال خامنئى "قاتل.. رجل الدين فى همدان نشر صورا ومعه أربعة أنواع من الأسلحة على صفحته على إنستجرام. واجب الشرطة مكافحة مثل هذه القضايا".

 

 


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خامنئى

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رجل دين




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