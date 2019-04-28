حالة الطقس اليوم الأحد 28/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربيه معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.



الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويسود طقس ربيعي دافئ في عُموم المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الاغوار و البحر الميت و العقبة.

وتكون الرياح صباحاً جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تتحول تدريجياً مع ساعات العصر والمساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

طقس لطيف يتحوّل إلى مائل للبرودة عموماً مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وتبقى في شرق وجنوب شرق المملكة جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو مشمساً ودافئاً نهاراً وبارداً نسبياً ليلاً والحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.