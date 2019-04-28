video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعزيزات أمنية ببرج العرب قبل موقعة الزمالك والنجم الساحلى

الأحد، 28 أبريل 2019 12:19 م
تعزيزات أمنية ببرج العرب قبل موقعة الزمالك والنجم الساحلى استاد برج العرب-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمنطقة برج العرب فى الإسكندرية، تمهيداً للقاء المرتقب بين النادى الزمالك والنجم الساحلى فى دور نصف النهائى بالكونفدرالية.
 
 
وتدفع أجهزة الأمن بتعزيزات بمحيط الاستاد، وتهيب بالجماهير الظهور بمشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية.
 
 
يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرياضة المصرية فى يوم .. الزمالك يواجه النجم الساحلى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية .. قمة فى نهائى كرة اليد بصالة أكتوبر الدولية.. سارة سمير تبحث عن ميداليات جديدة لمصر فى البطولة الأفريقية للأثقال

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

لاعبو الزمالك يتناولون الإفطار بالفندق ويعودون إلى غرفهم قبل مواجهة النجم الساحلى

تعرف على موعد محاضرة جروس الأخيرة للاعبى الزمالك قبل موقعة النجم الساحلى

أحداد ينافس كهربا على مقعد فى تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى

الزمالك

النجم الساحلي

الزمالك والنجم الساحلي

الكونفدرالية

برج العرب

مباراةالزمالك اليوم

اخبار الرياضة اليوم




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة