بعد تهديد إيران بالانسحاب منها.. معاهدة الانتشار النووى × 10 معلومات

كتبت إسراء أحمد فؤاد

هددت إيران اليوم الأحد بالانسحاب من معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية NPT بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها، وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف ”خيارات الجمهورية الإسلامية عديدة وسلطات البلاد تبحثها.. والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها".

ويقدم اليوم السابع أهم 10 معلومات حول المعاهدة..

- افتتحت المعاهدة العالمية حول عدم انتشار الأسلحة النووية أو الحد من انتشار الأسلحة النووية NPT للتوقيع فى موسكو ولندن وواشنطن فى يوليو 1968.

- دخلت حيز التنفيذ عام 1970 وشكلت أجندة عالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

- بموجب المعاهدة تلتزم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى.

- تنص على"التزام الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى.

- تعترَّف المعاهدة بحيازة خمس دول لأسلحة نووية وتعرفها بأتها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحاً نووياً أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل 1 يناير 1967.

- الحكومات المودعة لديها هذه المعاهدة هى حكومات روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.فى عام 2005 أصبح عدد اعضاءها 189 دولة.

- فى مايو 2010 توصل مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي الجمعة الى اتفاق يتناول بصورة خاصة نزع السلاح واقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط.

- دُعيت لإنضمام اسرائيل التى تملك ما بين مئة الى 300 راس نووية الى المعاهدة وتضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- تعد إيران التى تمتلك برنامجا نوويا مثيرا للجدل إحدى اعضاءها وتهدد بالانسحاب منها حال تشديد العقوبات الأمريكية عليها.