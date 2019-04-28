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المجموعات الإرهابية بسوريا تعتدى على منازل ريف حماة بـ 4 قذائف صاروخية

الأحد، 28 أبريل 2019 11:22 ص
المجموعات الإرهابية بسوريا تعتدى على منازل ريف حماة بـ 4 قذائف صاروخية جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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اعتدت المجموعات الإرهابية فى سوريا اليوم الأحد، بـ 4 قذائف صاروخية على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالى، وذلك فى خرق جديد لمنطقة خفض التصعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة قلعة المضيق أطلقت صباحا 4 قذائف صاروخية على منازل الأهالي في مدينة السقيلبية شمال غرب مدينة حماة بنحو 48 كم؛ ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض منازل المواطنين، وممتلكاتهم، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

يذكر أن شخصا أصيب بجروح، ووقعت أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة أمس؛ جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط مدينة مصياف بريف حماة الشمالى.

 


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