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الكويت: الربط الإلكترونى لاستقدام العمالة المصرية فى انتظار اعتماد مجلس الوزراء

الأحد، 28 أبريل 2019 11:58 ص
الكويت: الربط الإلكترونى لاستقدام العمالة المصرية فى انتظار اعتماد مجلس الوزراء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني، عن أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر مؤخرا لإتمام الربط الإلكترونى لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتى لاعتمادها.

وقال الشعلانى – فى تصريح صحفى – إنه بمجرد اعتماد مجلس الوزراء الكويتى لمذكرة التفاهم، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعلياً فى تطبيق الربط الإلكترونى بين أنظمة البلدين.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد قال - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت على هامش مشاركته فى فعاليات اجتماع الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات الشهر الماضى - " إن منظومة الربط الاليكترونى بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، سيتم تفعيلها قريبا، عقب انتهاء المرحلة التجريبية التى يتم تنفيذها حاليا" .

وأكد سعفان أن منظومة الربط الالكترونى بين البلدين، ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، وتحد من العمالة الهامشية، لصالح استقدام عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الكويتي.

 


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