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العثور على جثة موظف مشنوقا بـ"حبل غسيل" فى الظاهر

الأحد، 28 أبريل 2019 11:13 م
العثور على جثة موظف مشنوقا بـ"حبل غسيل" فى الظاهر جثة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة موظف مقتول  داخل شقته بمنطقة الظاهر، و تم نقله للمستشفى وحرر محضر بالواقعة

تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا من موظفين يفيد بالعثور على جثة زميلهم داخل شقته ، واكدوا في محضر الشرطة إنهم توجهوا إلى منزل الضحية بعد تغيبه عن العمل لمدة 3 أيام وفتحوا باب الشقة بمعرفة نجار من المنطقة وفي حضور الجيران وصاحب العقار للاطمئنان عليه.

 

وفوجئوا بعثورهم عليه جثة هامدة ملقاة على الوجه مقيد بالحبال من الخلف، وحول رقبته حبل غسيل مشنوقا،وتبين أن الضحية يُدعى "شفيع.ى"،  (47 عاما) ومقيم بمفرده ، وتغيب عن عمله منذ 3 أيام بدون أسباب على غير العادة وقام زملاء بمحاولة حاولوا الاتصال به على هاتفه المحمول، وعندما حضروا وجدوى مقتولا، وحُرر محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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