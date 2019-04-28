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"الصحة" تستكمل احتياجات 600 مستشفى من الأدوية لصرفها لمنتفعى علاج نفقة الدولة

الأحد، 28 أبريل 2019 06:00 ص
"الصحة" تستكمل احتياجات 600 مستشفى من الأدوية لصرفها لمنتفعى علاج نفقة الدولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور مصطفى غنية رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، استكمال حاجة أكثر من 600 مستشفى على مستوى الجمهورية من الأدوية الحيوية لمرضى العلاج على نفقة الدولة.



وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع": هناك نظام معمول به فى صرف الأدوية لمنتفعى العلاج على نفقة الدولة ويعلمه المرضى، ولابد من الالتزام به والجميع سيحصل على دوائه.



وأضاف الدكتور مصطفى غنمية أن المستشفيات تزود بالأدوية بشكل يومى لتوفيره للمرضى.


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