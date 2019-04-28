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الأحد، 28 أبريل 2019 05:28 م
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الشرطة السريلانكية تعتقل عددا من المشتبه بهم فى تفجيرات " عيد الفصح"

الأحد، 28 أبريل 2019 05:02 م
الشرطة السريلانكية تعتقل عددا من المشتبه بهم فى تفجيرات " عيد الفصح" عناصر من شرطة سريلانكا
كولومبو أ ش أ
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أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، اعتقال عدد من المشتبه بهم فى سلسة التفجيرات التى استهدفت عددا من الفنادق الفخمة والكنائس فى العاصمة ( كولومبو ) ومدن أخرى ، وراح ضحيتها مئات القتلى والمصابين، ومن بينهم مطلوبين "اثنين" وشقيق "انتحاريين "اثنين " فجرا نفسيهما فى فندقين بالعاصمة .

ونقلت صحيفة "ديلى ميرور" السريلانكية عن الشرطة ، قولها ، أنها عثرت على مسدس وسيفين بحوزة شقيق "الانتحاريين " الذى اعتقلته فى ضاحية ديمتاجودا بالعاصمة (كولومبو) ، وكانت قد اعتقلت والدهما واثنين من أشقائهما فى وقت سابق.

كما قالت الشرطة إنها اعتقلت مطلوبين "اثنين " على خلفية الهجمات وذلك بالقرب من بلدة "ناوابيتيا" وسط البلاد، مشيرة إلى أن المعتقلين تم تسليمهما إلى قسم التحقيق الجنائي، كما أعلنت أيضا عن اعتقال شخص بحوزته ست قنابل .

وعلى صعيد متصل ، أفاد موقع شبكة "نيوز فيرست" الإخبارية السريلانكية بأن 13 مشتبها بهم اعتُقلوا، اليوم، بعد مداهمة نفذتها الشرطة فى مدينة "دامبولا " وسط البلاد.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعلن فى بيان نشرّه على الإنترنت، مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية التى نفذها ثلاثة مسلحين بتفجير أنفسهم بعد اشتباكات مع قوات الأمن لدى مداهمتها منزلا فى بلدة "كالموناى "شرقى البلاد لتفتيشه، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا ، بينهم منفذو التفجيرات و6 أطفال.

وكان التنظيم قد تبنى هجمات " عيد الفصح" التى وقعت الأحد الماضى، كما أعلنت الشرطة اليوم رفع حظر التجول الذى كانت قد فرضته، يوم الجمعة الماضي، لأجل غير مسمى على مناطق : كالموناى و"شافالاكادى " و"سامانثوراى " شرقى البلاد ، بعد اندلاع اشتباكات مع مسلحين خلال عمليات مداهمة أمنية .

 


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