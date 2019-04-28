video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 12:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تستدعى القائم بالأعمال العراقى احتجاجا على بيان لمقتدى الصدر

الأحد، 28 أبريل 2019 12:16 ص
البحرين تستدعى القائم بالأعمال العراقى احتجاجا على بيان لمقتدى الصدر الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني
المنامة /أ ش أ/
إضافة تعليق

استدعت البحرين، القائم بالأعمال العراقى احتجاجا على بيان لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اعتبرته المنامة تدخلا فى شؤون المملكة، مطالبة الحكومة العراقية بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها فى حماية أمن وسلامة سفارة البحرين فى بغداد وقنصلية المملكة فى النجف الأشرف، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

كما طالبت البحرين، الحكومة العراقية بالتدخل الفورى لوقف مثل هذه البيانات والتصريحات المعادية لها وغير المسؤولة، والتى هدفها "التأزيم" وإخلال الأمن والاستقرار فى مملكة البحرين والمنطقة.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزارة خارجية مملكة البحرين قامت باستدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى البحرين بالإنابة نهاد رجب عسكر العاني، حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون - للقائم بالأعمال العراقى بالإنابة - استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، الذى تم الزج فيه باسم البحرين، وقال إنها "إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخلا سافرا فى شؤون البحرين، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات

البحرين

أخبار البحرين

القائم بالأعمال العراقى

العراق

مقتدى الصدر




لا تفوتك
السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"

السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

التفاصيل الكاملة لانتحار 3 فتيات من عائلة واحدة بالبحيرة.. تحريات الأمن: الفتيات ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. والتفكك والخلافات الأسرية سبب الانتحار.. إحدى المنتحرات قبل الحادث: "أنا تعبانه ومليش حد يطبطب عليا"

التفاصيل الكاملة لانتحار 3 فتيات من عائلة واحدة بالبحيرة.. تحريات الأمن: الفتيات ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. والتفكك والخلافات الأسرية سبب الانتحار.. إحدى المنتحرات قبل الحادث: "أنا تعبانه ومليش حد يطبطب عليا"

النقض تصدر حكما نهائيا بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.. القرار يترتب عليه إدراجهم على قوائم المنع من السفر وتجميد أموالهم.. التحقيقات: انضموا لجماعة إرهابية وتخابروا مع منظمة أجنبية

النقض تصدر حكما نهائيا بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.. القرار يترتب عليه إدراجهم على قوائم المنع من السفر وتجميد أموالهم.. التحقيقات: انضموا لجماعة إرهابية وتخابروا مع منظمة أجنبية

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"

سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة