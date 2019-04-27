محافظ القليوبية يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمشاركة 60 عارضا

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان ببنها، بحضور عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حمدى مطر رئيس جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المعرض مقام على مساحة 800 متر مربع وبمشاركه 60 شركة عارضة، مشيرا إلى أن الشركات تعرض السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بأسعارأاقل عن المعروض بالأسواق حيث تصل نسب التخفيضات إلى 30% لبعض السلع.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين فى التوسع فى انشاء المعارض والمنافذ السلعية لما لها من اهمية للمواطنين، لافتا أنه سيتم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظة بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ.

وحرص محافظ القليوبية، على الاندماج مع المواطنين والاستماع إلى ارائهم فى السلع والمنتجات المعروضة ومدى جودتها وأسعارها بالمقارنة بالسعر السوقى للسلع معبرين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض قبل شهر رمضان المبارك لمواجهة ارتفاع الاسعار والتخفيف على كاهل المواطنين.