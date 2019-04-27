مباحث الجيزة تكشف هوية متسول ظهرت جثته فى ميدان الرماية وتستمع للشهود

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة متسول ملقاة بميدان الرماية بالهرم، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هويته، حيث تبين أنه يدعى "أحمد.إ" مقيم بمنطقة مصر القديمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا أن المتوفى اعتاد التسول بميدان الرماية، حتى تم العثور عليه مفارقا الحياة وسط الحديقة الخاصة بالميدان.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بميدان الرماية، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لمتسول ملقاة وسط الحديقة الخاصة بميدان الرماية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطرت النيابة للتحقيق.