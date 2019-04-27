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رئيس سريلانكا يحظر جماعة التوحيد وأخرى يشتبه فى مسئوليتهما عن التفجيرات

السبت، 27 أبريل 2019 04:47 م
رئيس سريلانكا يحظر جماعة التوحيد وأخرى يشتبه فى مسئوليتهما عن التفجيرات احداث سريلانكا
كتب إبراهيم حسان
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أعلن الرئيس السريلانكي، مايتريبالا سيريسينا، حظر جماعة التوحيد وجماعة أخرى يشتبه فى مسئوليتهما عن التفجيرات التى شهدتها البلاد فى عيد الفصح، حسبما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وذكرت السلطات في سريلانكا - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن زهران هاشم، زعيم "جماعة التوحيد" المتطرفة، المعروف بخطاباته الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتل في واحدة من التفجيرات الانتحارية، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني في الجماعة.
وشهدت العاصمة كولومبو وضواحيها، الأحد الماضي، تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلفة مقتل وإصابة المئات. 


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