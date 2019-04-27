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"خطة البرلمان" تستمع لوزيرى المالية والتخطيط بشأن الموازنة الجديدة بداية مايو

السبت، 27 أبريل 2019 03:30 ص
"خطة البرلمان" تستمع لوزيرى المالية والتخطيط بشأن الموازنة الجديدة بداية مايو المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة
كتب عبد اللطيف صبح
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قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، يوم الأحد الموافق 5 مايو بحضور وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

وأوضح عمر، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها من الأحد 5 مايو حتى الأربعاء 8 مايو، وستناقش مشروعات موازنات وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاستثمار والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة.

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش مشروعات تلك الموازنات مع الوزراء المسئولين عن تلك الحقائب الوزارية، قائلا "الوزير اللى حاسس إنه مظلوم أو عايز زيادات فى الموازنة ييجى يحضر اجتماع اللجنة، واللى راضى عن موازنته ميجيش".


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