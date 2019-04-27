بوتين: الهجوم الشامل على إدلب السورية "ليس ملائما الآن"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن الهجوم الشامل على المسلحين في محافظة إدلب بسوريا "ليس ملائما الآن" وإنه يتعين أخذ الاحتياجات الأمنية للمدنيين في الاعتبار.

وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في بكين، أن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيلة لجنة لصياغة الدستور، في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

وساعدت موسكو قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد في استعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا خلال الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، لكن القتال ما زال مستمرا.