وأضاف بيسكوف في تصريحات له تعليقا على مقترح ترامب بشأن نزع بلاده وروسيا والصين سلاحها النووي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" إن تطهير العالم من الأسلحة النووية سيكون أمرا مثاليا، ولكن من ناحية أخرى سيحرمنا من عامل الردع، فلا يمكن تجاهل حقيقة أن التكافؤ النووي يضمن عدم وقوع أي تصرف مجنون أو أي خطأ مريع".

واعتبر أن التخلص من الأسلحة النووية مطلب عالمي لحالة مثالية وهو المنشود، لكنه لا يجوز إهمال حقيقة أن هذه الأسلحة تمثل عاملا رادعا يضمن الأمن الدولي..مضيفا" من الصعب استيعاب وإدراك معنى كلمات عامة غير محددة..النوايا الحسنة موجودة، لكن من الأجدى معرفة تفاصيل ما يعنيه الرئيس ترامب ".