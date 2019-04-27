video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الدفعة الأولى من الأطباء للتدريب على نظام التأمين الصحى تغادر إلى انجلترا

السبت، 27 أبريل 2019 07:50 ص
الدفعة الأولى من الأطباء للتدريب على نظام التأمين الصحى تغادر إلى انجلترا مطار القاهرة - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام ومحمود عبد الغنى
إضافة تعليق

غادرت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى، الدفعة الأولى من الأطباء الذين تم اختيارهم للسفر للمملكة المتحدة، للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يشار الى أنه سيتم تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد  كاولى المحافظات مطلع شهر يوليو المقبل.

كانت الحكومة المصرية قد وقعت بروتوكول تعاون مع الجانب البريطانى لتعليم وتدريب الأطباء المصريين على نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، على أن تتحمل الوزارة كافة التكاليف.

تعليم الأطباء يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بالمستوى التدريبى للأطباء، حيث يستهدف بروتوكول التعاون  تدريب وتعليم الأطباء لرفع كفاءتهم.

 


 

 


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: وافقنا على تكليف الأطباء دفعتى يونيو وديسمبر 2017 لمن لم يتقدموا

الصحة

الأطباء

انجلترا

التأمين الصحى

وزيرة الصحة




لا تفوتك
"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة