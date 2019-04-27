استطلاع: غالبية الأمريكيين يعارضون دعوة الكونجرس لبدء إجراءات عزل ترامب

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع للرأى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مع شبكة "إيه بى سى نيوز"، أن غالبية الأمريكيين يقولون إنهم يعارضون دعوة الكونجرس لبدء إجراءات عزل ضد الرئيس دونالد ترامب فى أعقاب تحقيق المحامى الخاص روبرت مولر فيما يتعلق بالتدخل الروسى فى انتخابات عام 2016.

وأوضح الاستطلاع أن 37 % من الأمريكيين يفضلون بدء العملية التي يمكن أن تؤدي إلى المساءلة، في حين أن 56 % يقولون إنهم يعارضون الفكرة.

ويناقش الديمقراطيون في مجلس النواب مسألة كيفية المضي قدماً في ضوء النتائج التي توصل إليها مولر والتى أصدرها فى تقرير يعرض بالتفصيل أمثلة متعددة على عرقلة محتملة للعدالة.

يسلط الاستطلاع الجديد الضوء على المعضلة التي تواجهها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى وزعماء آخرون، ففى حين سعى قادة الأحزاب إلى التقليل من شأن الحديث عن المساءلة، خشية أن يؤدى الانخراط فى هذه العملية إلى نتائج عكسية في انتخابات 2020 ، إلا أن قاعدتهم السياسية تدعمها.

ما يقرب من 6 من كل 10 ديمقراطيين يقولون إنهم يؤيدون بدء مثل هذا التحقيق في مجلس النواب، حيث قال 53% إنهم يؤيدون هذا الرأى بقوة.

بينما يعارض 9 من بين كل 10 جمهوريين المساءلة، حيث يعارض 78% منهم بشدة، هذه المساءلة التى من الممكن أن تنتهى بعزل الرئيس.

كما يعارض 6 من كل 10 مستقلين عزله الآن ولكن كشف الاستطلاع عن أن المستقلين اليوم أكثر معارضة لعزل ترامب مما كانوا عليه في استطلاع يناير – مما يمثل مؤشرا الخطر السياسي المحتمل للديمقراطيين في سعيهم لاستعادة الناخبين الوسطيين الرئيسيين في مسعاهم للتغلب على الرئيس العام المقبل.