وزير الخارجية الليبى: قطر لا تصدر لنا الكتاب المدرسى بل السلاح والموت

كتب إبراهيم حسان

قال وزير الخارجية الليبى، عبد الهادي الحويج، إن المواطن الليبي يعانى من أوضاع معيشية سيئة، والأهالى فى طرابلس يعانون من السجون السرية التى تملئ العاصمة طرابلس ، مضيفا خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ليبيا لن يحكمها إلا الليبيون، ومن يترك السلاح فى طرابلس ، أمام تحركات الجيش الليبي، فهو آمن وكذلك من يرفع الراية البيضاء، مؤكدا أن قطر لا تصدر لليبيا الكتاب المدرسى أو الحاسوب، بل الرصاص والسلاح والإرهابيين والموت.

وأوضح وزير الخارجية الليبي، أن الحكومة المؤقتة ،هى الحكومة الشرعية وخرجت من رحم مجلس النواب، الذى تم انتخابه بواسطة الشعب الليبي، موجها حديثه لليبيين قائلا "أبشركم.. هذه معركة حاسمة ولدينا هدف هو تحرير كامل طرابلس، ونحن متواجدون على كامل التراب الليبي".

وشدد الحويج ، على أن تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم إقصائى ولا يؤمن بالآخر أو الدولة الوطنية، مبينا أن ليبيا كانت بيت مال الإخوان فى العالم، وخلال انعقاد المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا وضع الإخوان 200 تابوت أمام أعضاء المؤتمر الوطنى، وقالوا لهم أمامكم خيارين إما أن توافقوا على قانون العزل السياسى أو أنكم تخرجون فى التوابيت، كما أن قناة العاصمة بليبيا عندما تحدثت عن هذا التيار، دُكت بالدبابات والمدافع ، وتمت تسويتها بالأرض، رغم أن الشعب الليبي أكثر شعوب الأرض رفضا للتيارات الإسلامية المتشددة.