وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة يشهدان عرضا رياضيا بالعريش

العريش - محمد حسين

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عرض رياضى بالصالة المغطاة بالعريش.

وقال وزير الأوقاف إن القيادة السياسية تولى أهالى شمال سيناء أولوية خاصة فى جميع القطاعات .

وأضاف أن جميع منتجات معرض المنتجات السيناوية التى تم الإطلاع عليها فى المدينة الشبابية، سيتم عرضها قريبا بمركز شباب الجزيرة كدعم المنتجين وتوسيع فرص التسويق، موضحًا إن جميع مقرات نزل الشباب مفتوحة أمام أهالى شمال سيناء.

تضمنت العروض التى أداها شباب شمال سيناء، عروض لعبة الجمباز وفقرات فنية أبرزت تميزهم .

وقد تم افتتاح وزير الأوقاف والشباب والرياضة، معرض إنتاج أرض سيناء فى مقر المدينة الشبابية بالعريش، برفقة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء رضا سويلم مدير الأمن .



وزير الأوقاف والشباب والرياضة بعروض الشباب بالصالة المغطاه بالعريش

وزير الأوقاف والشباب والرياضة بعروض الشباب بالصالة المغطاه بالعريش

وزير الأوقاف والشباب والرياضة بعروض الشباب بالصالة المغطاه بالعريش