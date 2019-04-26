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نقابة المرشدين السياحيين تعلن رسميًا فوز حسن النحلة بمقعد النقيب العام

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:00 م
نقابة المرشدين السياحيين تعلن رسميًا فوز حسن النحلة بمقعد النقيب العام حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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أعلن وجيه جمال، السكرتير العام السابق لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، رسميا فوز حسن النحلة بمقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، للمرة الثانية، وذلك بعد حصوله على 1351 صوتا من إجمالى 1855 مرشدا سياحيا شاركوا بالتصويت.

وأشار جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى فوز كل من بعضوية النقابة العامة للمرشدين السياحيين: محمد مصطفى أبو حجر، زكريا كمال، محمد المعداوى، حسن خطاب، هدى راضى، ناصر الشامى، ياسر عبد الوهاب، مايكل يحيى.

وبلغ إجمالى أعداد المشاركين، 1855 مرشد سياحى، من بينهم 312 بلجان الوافدين، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 77 صوتا على منصب النقيب العام، فى مقابل 153 صوتا باطلا على مقاعد الأعضاء، و1778 صوت صحيح على مقعد النقيب، ومقابل 1702 صوت صحيح على مقعد النقيب العام.

كانت نقابة المرشدين السياحيين، قد دعت لجولة الإعادة لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، أمس الخميس، من التاسعة صباحا، حتى التاسعة مساء فى 15 لجنة للاقتراع على مستوى الجمهورية، بنصاب قانونى 25% ممن لهم حق التصويت، من مسددى اشتراكات النقابة.

 


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