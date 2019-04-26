متتهورش فى شم النسيم.. شرطة التموين تضبط 4 أطنان فسيخ ورنجة فاسدة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق قبل احتفالات عيد الربيع، لملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 4 أطنان "فسيخ ورنجة وسردين" مجهولة المصدر وفاسدة قبل بيعها للمواطنين مما يضر بصحتهم.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.