ضبط المتهم الهارب فى سرقة خزينة فندق بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم الهارب فى واقعة سرقة ملايين الجنيهات من خزينة فندق بالدقى، ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 6 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تم الكشف عن الواقعة، بعد بلاغ من مسئول حسابات بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة بدخول أربعة أشخاص مجهولين إلى الفندق وبحوزة اثنين منهم سلاح نارى وقيامهم بإيثاق المسئول عن كاميرات المراقبة وعامل آخر بالفندق وكسر الخزينة والاستيلاء منها على مبالغ مالية كبيرة ووحدة تخزين الكاميرات (DVR) من غرفة المراقبة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وإدارتى البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خمسة أشخاص بالاتفاق مع مسئول الكاميرات بالفندق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط أربعة من مرتكبى الواقعة بالإضافة إلى مسئول الكاميرات وبحوزته السيارة الملاكى المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع أحدهم "هارب" وبتحريض وتسهيل من مسئول الكاميرات، وأضافوا بقيامهم بإتلاف أسلاك الكاميرات عقب إرتكاب الواقعة واستيلائهم على وحدة تخزين الكاميرات وأن الأسلحة التى كانت بحوزتهم عبارة عن ولاعة على شكل مسدس، تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط المسروقات (5 ملايين و21 ألفا و200 جنيه 77,368 دولار - 345 يورو - 70 درهم إماراتى - 17,301 ريال سعودى - وحدة تخزين كاميرات المراقبة) وكذا الأدوات التى تم استخدامهما فى إرتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهم الهارب تم القبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.