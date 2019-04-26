"العربى لحقوق الانسان" يدشن المفوضية الأفريقية لشئون اللاجئين والمهاجرين

شرم الشيخ: محمد السيد

عقد المجلس العربى لحقوق الانسان،ورشة عمل إقليمية أفريقية لمناقشة واستعراض واقع التحديات التي تواجه اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمدينة شرم الشيخ.

وأعلن عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، عن تدشين المفوضية الافريقية غير الحكومية لشئون اللاجئين و المهاجرين ، إن الهدف من ورشة العمل هو استعراض وعرض الممارسة الجيدة وتجربة المجلس العربي في تقديم الحماية والدعم القانوني للاجئين والمهاجرين.

وأضاف عبد الجواد أحمد أن الهدف من الورشة أيضا هو عرض واقع حال و تحديات المهاجرين و اللاجئين فى أفريقيا و دور غير المنظمات غير الحكومية فى تعزيز كافة الجهود التى يكفلها الاتحاد الأفريقي و اللجنة الأفريقية فى ظل القيادة الحكيمة المصرية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأوضح عبد الجواد أحمد أن جهود و رعاية القيادة المصرية للدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أسفرت عن اعتبار عام 2019 عام المهاجرين على مستوى أفريقيا.

يذكر أن الفعاليات الرسمية للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،انطلقت أول أمس الاربعاء، بشرم الشيخ ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و٣٥ من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وأكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها ١٢ منظمة مصرية.