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الجيش الوطنى الليبى يلقى القبض على مقاتلين تركيين فى معارك طرابلس

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:25 م
الجيش الوطنى الليبى يلقى القبض على مقاتلين تركيين فى معارك طرابلس الجيش الليبى
أ ش أ
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ألقت قوات الجيش الوطنى الليبى، القبض على عنصرين تركيين يقاتلان فى صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق فى معارك العاصمة طرابلس.

وأشارت "بوابة إفريقيا" الليبية الإخبارية اليوم الجمعة، إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التى يثبت فيها تورط أجانب فى القتال ضمن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، فقد أعلن الناطق الرسمى بإسم القيادة العامة للجيش الليبى العميد أحمد المسماري، أمس الخميس، العثور على كرسى الطيار والباراشوت ومتعلقات الطيار، أثناء فحص حطام طائرة "الميراج اف 1" التى تم إسقاطها قبل يومين، وتضمنت المتعلقات شارة الاسم "بوريس رايس" وهو طيار من دولة الإكوادور يقاتل بجانب الميليشيات.


وكان المسمارى أعلن ، فى مؤتمر صحفى أمس، أن هناك دولا ساعدت عناصر الجماعات المتطرفة فى ليبيا ضد الجيش الوطنى فى طرابلس، مشيرا إلى وجود مقاتلين مرتزقة نقلوا من جنوب ليبيا وتم الزج بهم فى معركة طرابلس، وأن بعض المقاتلين تم استقدامهم من سوريا من خلال تركيا.


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