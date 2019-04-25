7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

كتب عبد الحليم سالم

يحضر اليوم ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى "تشى جين بينج".

تعرف على أبرز 7 معلومات عن الاستثمارات الصينية بمصر .

1 - الشركات الصينية تضخ نحو 20 مليار دولار فى مشروعات العاصمة الإدارية.

2- عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار لدولة الصين 1560 شركة.

3 - التدفق في رأس المال المصدر 854 مليون دولار ، و35 الف دولار وترتيب الصين 21 بين الدول المستثمرة في مصر.

4 - وفقا للتوزيع القطاعي تعمل عدد 807 شركات في القطاع الصناعي ، و518 شركة في القطاع الخدمي.

5 – الشركات توفر 72612 فرصة عمل

6- 11.2 مليار دولار مجمل الاستثمارات الصينية القائمة .

7 – توقعات بضخ الصين نحو 30 مليار دولار استمثارات جديدة الفترة القادمة.