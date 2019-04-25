وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الخميس/ - أن الجانبين ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وتطوير تكنولوجيا الزراعة وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والدبلوماسيين من البلدين.

وبحث الجانبان دعم ملف الطلبة العراقيين، وتجديد الإقامة، وتطوير الجانب السياحي والعمل على زيادة الدعم وتسهيل الرحلات الجوية للسياحة في كلا البلدين.