نائب وزير المالية يشارك فى اجتماع وزراء المالية العرب بالكويت

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

يشارك أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، اليوم الخميس، فى اجتماع وزراء المالية العرب والذى يعقد فى دولة الكويت، وهو الاجتماع الدورى الذى يناقش عدة موضوعات اقتصادية هامة، حيث توجه نائب وزير المالية مساء أمس الأربعاء، إلى الكويت عقب حضوره مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى لبنان.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، فى تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم السابع" على هامش مشاركته فى أعمال المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت، إن اجتماع وزراء المالية العرب فى الكويت سوف يناقش سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية وبرامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الضريبى.

وافتتح سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، يوم الثلاثاء الماضى، مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذى ينظمه بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المسئولين والاقتصاديين والمصرفيين.