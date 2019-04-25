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ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 25 أبريل 2019 12:55 م
ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -ارشيفيه
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
 
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2600 طن قمح، فى حين غادر عدد 99 سيارة نقل محملة بـ4748 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 165431 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47171 طنا.
 
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12363 طن يوريا و7200 طن سوبر فوسفات و6334 طن ملح و3543 طن فوسفات خام و3050 طن مولاس و800 طن علف بنجر.

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