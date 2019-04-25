video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مزارع يقتل شقيقه بعد شك الأخير بوجود علاقة غير مشروعة مع زوجته بالبحيرة

الخميس، 25 أبريل 2019 08:25 م
مزارع يقتل شقيقه بعد شك الأخير بوجود علاقة غير مشروعة مع زوجته بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
شهد مركز بدر بالبحيرة جريمة مأسوية، حيث قام مزارع بقتل شقيقه بطلق نارى، وذلك بعد شك المجنى عليه بوجود علاقة غير مشروعة مع زوجته.
 
كان  اللواء مجدي القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 
 
وبالفحص تبين وجود بلاغ لقسم شرطة بدر من المستشفى العام، يفيد بوصول"ا.ع ح "35 سنة مصاب بطلق نارى وتوفى فور وصوله للمستشفى ووفقا للتحريات الأمنية فإن وراء ارتكاب الجريمة هو شقيق المجنى عليه  م ع ح 42 سنة -مزارع.
 
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الجريمة خوفا من كشف المجنى عليه، وجود علاقة غير شرعية مع زوجته، مضيفا أنه أثناء السير فى الطريق اطلق النار على شقيقة فارداه قتيلا واتهم مجهولين باطلاق النار عليه.
 
وتوصل فريق البحث الجنائى مرتكب الجريمة شقيق المجنى عليه لوجود علاقة غير شرعية بينه و بين زوجته، وبتقنين الاجراءات تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهم .
 
وتم تحرير المحضر اللازم وأحالته للنيابة العامة، التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وزوجته بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل غرفة حارس عقار بالسلام

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة مركز بدر

امن البحيرة

جريمة قتل




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة