مزارع يقتل شقيقه بعد شك الأخير بوجود علاقة غير مشروعة مع زوجته بالبحيرة

شهد مركز بدر بالبحيرة جريمة مأسوية، حيث قام مزارع بقتل شقيقه بطلق نارى، وذلك بعد شك المجنى عليه بوجود علاقة غير مشروعة مع زوجته.

كان اللواء مجدي القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وجود بلاغ لقسم شرطة بدر من المستشفى العام، يفيد بوصول"ا.ع ح "35 سنة مصاب بطلق نارى وتوفى فور وصوله للمستشفى ووفقا للتحريات الأمنية فإن وراء ارتكاب الجريمة هو شقيق المجنى عليه م ع ح 42 سنة -مزارع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الجريمة خوفا من كشف المجنى عليه، وجود علاقة غير شرعية مع زوجته، مضيفا أنه أثناء السير فى الطريق اطلق النار على شقيقة فارداه قتيلا واتهم مجهولين باطلاق النار عليه.

وتوصل فريق البحث الجنائى مرتكب الجريمة شقيق المجنى عليه لوجود علاقة غير شرعية بينه و بين زوجته، وبتقنين الاجراءات تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهم .

وتم تحرير المحضر اللازم وأحالته للنيابة العامة، التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.