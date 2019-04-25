video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قائد الجيش اللبناني: بناء جيش حديث ومتطور يتطلب تدريبا ولا يقتصر على التسليح

الخميس، 25 أبريل 2019 05:30 م
قائد الجيش اللبناني: بناء جيش حديث ومتطور يتطلب تدريبا ولا يقتصر على التسليح الجيش اللبنانى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن عملية بناء جيش حديث ومتطور لا تقتصر على التسليح فحسب، وإنما تتخطى ذلك إلى التدريب الذي يوازيه أهمية ويتفوق عليه في بعض الأحيان، خصوصا في المهمات العسكرية التي يتطلب تنفيذها وحدات النخبة (القوات الخاصة) .

جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني خلال حفل إطلاق مشروع (مركز تدريب القوات الخاصة) بمنطقة الشيخ طابا بمحافظة عكار شمالي لبنان.

وأشار العماد عون إلى أن مراكز التدريب للوحدات الخاصة بالقوات المسلحة، تستهدف تحقيق التقدم النوعي في مجال التدريب، عبر توفير المساحات والمنشآت اللازمة المجهزة بالتقنيات الحديثة المستخدمة من قبل أفضل الجيوش.

وقال: "حينما عجزت السياسات المالية للحكومات المتعاقبة عن منح الجيش الحصة التي يستحق من الموازنة، نتيجة العجز المالي والاقتصادي المتراكم، تبقى إرادتنا الصلبة وإيماننا برسالتنا وسلاحنا الذي نواجه به كل التحديات المحيطة مهما كبر شأنها".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنان: الكتلة النيابية لحركة أمل تعد مقترحا بقانون جديد للانتخابات

الجيش اللبنانى

لبنان

بيروت

اخبار لبنان




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة