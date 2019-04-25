قائد الجيش اللبناني: بناء جيش حديث ومتطور يتطلب تدريبا ولا يقتصر على التسليح

بيروت (أ ش أ)

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن عملية بناء جيش حديث ومتطور لا تقتصر على التسليح فحسب، وإنما تتخطى ذلك إلى التدريب الذي يوازيه أهمية ويتفوق عليه في بعض الأحيان، خصوصا في المهمات العسكرية التي يتطلب تنفيذها وحدات النخبة (القوات الخاصة) .

جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني خلال حفل إطلاق مشروع (مركز تدريب القوات الخاصة) بمنطقة الشيخ طابا بمحافظة عكار شمالي لبنان.

وأشار العماد عون إلى أن مراكز التدريب للوحدات الخاصة بالقوات المسلحة، تستهدف تحقيق التقدم النوعي في مجال التدريب، عبر توفير المساحات والمنشآت اللازمة المجهزة بالتقنيات الحديثة المستخدمة من قبل أفضل الجيوش.

وقال: "حينما عجزت السياسات المالية للحكومات المتعاقبة عن منح الجيش الحصة التي يستحق من الموازنة، نتيجة العجز المالي والاقتصادي المتراكم، تبقى إرادتنا الصلبة وإيماننا برسالتنا وسلاحنا الذي نواجه به كل التحديات المحيطة مهما كبر شأنها".