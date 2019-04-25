صور.. حرس "كيم جونج أون" فى مشهد استثنائى لتأمين الزعيم الكورى الشمالى

كتب محمد رضا

أظهرت لقطات مصورة نشرت على موقع إخبارى روسى، حرس الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وهم منشغلين فى تطهير المقعد المخصص للزعيم الكورى الشمالى، قبيل الاجتماع الموسع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وانشغل أحد حراس الزعيم الكورى الشمالى بجهد كبير فى مسح جميع جوانب الكرسى بقطعة قماش بيضاء، يرجح أنها مشبعة بمطهر، وهو مشهد يستعرض من خلاله حرس كيم جونج أون، للمرة الثانية حرصهم وتفانيهم فى السهر على أمن وراحة زعيمهم، حتى أنهم لا يتركون شاردة أو واردة إلا ووضعوا لها حسابها.



حرس الزعيم الكورى الشمالى يطهر مقعده فى روسيا

وتأتى تلك الواقعة، بعدما سارع، حرس الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أمس الأربعاء، بعد أن توقف قطار الزعيم مباشرة فى مدينة فلاديفوستوك الروسية، إلى مسح مقابض الأبواب الخارجية بعناية فائقة وبحرص شديد، قبل أن يخرج الزعيم الكورى الشمالى إلى مستقبليه، وذلك بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن موقع "lenta" الروسى، اليوم الخميس.

يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، انتهت، اليوم الخميس، فى فلاديفوستوك بروسيا، بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من المحادثات منها ساعتان تحدث الزعيمان خلالها وجهاً لوجه.



حرس الزعيم الكورى الشمالى يطهر مقعده قبل لقاء بوتين

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن هذا اللقاء يعد الأول بين الزعيمين، منذ صعود كيم جونج أون، إلى السلطة فى عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكورى الشمالى، بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب فى أبريل الجارى.

ويشار إلى أنه بناء على طلب من الجمهورية الكورية الشمالية، بقيت تفاصيل زيارة كيم إلى روسيا سرية حتى آخر لحظة لأسباب أمنية، كما أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد - فى بداية لقائهما - أن اللقاء يخدم تطوير علاقات البلدين، ويسهم فى حل الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

ومن جهته، عبر "كيم"، عن أمله فى أن تساعد المفاوضات مع الرئيس الروسى على الحل فى شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية له أهمية كبيرة للمجتمع الدولى بأسره، آملا فى أن تكون المحادثات الثنائية حدثا مهما من أجل تقييم هذا الوضع وتبادل الآراء حول الموقف وحل هذه القضية.



تأمين وتطهير مقعد زعيم كوريا الشمالية قبل لقاء بوتين