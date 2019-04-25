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الخميس، 25 أبريل 2019 09:53 م
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صور .. انطلاق بطولة الجامعات لـ " كرة السرعة " بالغردقة

الخميس، 25 أبريل 2019 08:53 م
صور .. انطلاق بطولة الجامعات لـ " كرة السرعة " بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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انطلقت مساء اليوم الخميس ،   بطولة الجامعات لكرة السرعة التي تنظمها جامعة جنوب الوادي بالتنسبق مع الاتحاد المصري لكرة السرعة  ،  بمنطقة الممشي السياحى بمدينة الغردقة ، بمشاركة 72 طالب وطالبة من 12 جامعة مصرية .
 
حضر فاعليات افتتاح البطولة، غادة والى  ، وزيرة التضامن الاجتماعي، علي هامش حضورها افتتاح معرض ديارنا للمشغولات اليدوية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور ، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أبو الفضل بدران ،  نائب رئيس الجامعة والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية تربية الغردقة .
 
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