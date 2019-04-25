صور .. انطلاق بطولة الجامعات لـ " كرة السرعة " بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت مساء اليوم الخميس ، بطولة الجامعات لكرة السرعة التي تنظمها جامعة جنوب الوادي بالتنسبق مع الاتحاد المصري لكرة السرعة ، بمنطقة الممشي السياحى بمدينة الغردقة ، بمشاركة 72 طالب وطالبة من 12 جامعة مصرية .

حضر فاعليات افتتاح البطولة، غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي، علي هامش حضورها افتتاح معرض ديارنا للمشغولات اليدوية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور ، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أبو الفضل بدران ، نائب رئيس الجامعة والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية تربية الغردقة .