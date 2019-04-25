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شاهد.. "مباشر قطر" تكشف خسائر الخطوط الجوية القطرية والأعطال الدائمة

الخميس، 25 أبريل 2019 08:00 م
شاهد.. "مباشر قطر" تكشف خسائر الخطوط الجوية القطرية والأعطال الدائمة جانب من التقرير
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن أوضاع المؤسسات القطرية كافة تزداد سوءً يومًا تلو الآخر بما فى ذلك الخطوط الجوية التى ضربتها الأعطال وباتت سيئة السمعة، بعدما تمكن منها الفشل شأنها شأن باقى القطاعات القطرية التى تنزف خسائر كبيرة منذ بدء المقاطعة العربية فى يونيو 2017.

 

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الوضع المتردى الذى تعيشه الخطوط الجوية القطرية فى الأوقات الراهنة، انعكس فى تأخر رحلاتها الجوية لساعات طويلة، فضلا عن انهيار قدراتها الخدمية، وعدم قدرتها على تقديم خدماتها بشكل منتظم، مثلما جرت العادة قبل انهيار هذا القطاع وتراجع عائداته.

 

وأشار التقرير إلى أن تنظيم الحمدين وفى ظل السياسات الخاطئة التى يتبعها، جعل من الخطوط الجوية القطرية أداة لتنفيذ عمليات تهريب الإرهابيين المطلوبين دوليًّا، فضلًا عن تنفيذ عمليات مشبوهة يتم فيها تهريب حيوانات توشك على الانقراض، ضمن تجارة غير شرعية تستغل فيها الدوحة احتياجات الدول الإفريقية للمال.

 

 


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