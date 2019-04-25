video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جو بايدن يعلن رسميا ترشحه فى سباق الرئاسة الأمريكية

الخميس، 25 أبريل 2019 01:58 م
جو بايدن يعلن رسميا ترشحه فى سباق الرئاسة الأمريكية جون بايدن
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه بعد أشهر من المداولات، أعلن نائب الرئيس الأمريكى السابق قراره بالترشح للرئاسة، ليجيب بذلك عن أحد أكبر الأسئلة المعلقة حول تشكيلة السباق الرئاسى 2020.

وأوضحت "سى إن إن" أن الإعلان عن الترشح جاء فى فيديو لحملته أصدره صباح اليوم، الخميس، تضمن انتقاده من قبل للقوميين البيض المتطرفين ومسيرتهم العنيفة فى تشارلسوتفيل بفرجينيا عام 2017، وتعامله لمعالجه الرئيس ترامب للأمر.

ووصف بايدن فى الفيديو سباق 2020 بأنه معركة من أجل روح أمريكا، وأضاف أن القيم الأساسية لهذا البلد ووضعه فى العالم وديمقراطيته وكل شىء صنع أمريكا أصبح على المحك، وهذا هو السبب الذى جعله يعلن ترشحه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 ويحضر بايدن فى وقت لاحق اليوم حفلا لجمع التبرعات فى فيلادليفيا قبل أن يظهر فى مقابلة مع قناة ABC الأمريكية.

 وبإعلان ترشحه، يصبح بايدن ثانى أكبر مرشح ديمقراطى حيث يبلغ عمره 76 عاما، بينما يكبره السيناتور بيرنى ساندرز بعام واحد، ويدخل بايدن سباق مزدحم للحزب الديمقراطى لاختيار مرشح مع إعلان نحو 20 شخصا ترشحهم أو عزمهم الترشح، ويعد بايدن من المرشحين الأوفر حظا لخوض السياق الرئاسى باسم الحزب الديمقراطى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جو بايدن يعلن السعى للترشح للرئاسة الأمريكية الخميس القادم

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

جو بايدن

ترشح جو بايدن

انتخابات الرئاسة الامريكية




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة