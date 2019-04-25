اليوم.. الكنائس تصلى لقان خميس العهد والكهنة يغسلون أرجل المصلين

سارة علام

تصلى الكنائس القبطية اليوم الخميس صلوات لقان وقداس خميس العهد فى منتصف أسبوع الآلام حيث ترفع الكنائس صلوات البصخة المقدسة منذ الصباح ثم صلاة اللقان بعد أن علقت الكنائس الأستار السوداء.

ويقول القس سارافيم كاهن كنيسة العذراء بجاردن سيتى لـ"اليوم السابع" إن يوم الخميس الذى يوافق الثامن والعشرين من أبريل هذا العام، المعروف باسم خميس العهد، يحتفل المسيحيون فيه باجتماع «السيد المسيح» مع تلاميذه لتناول العشاء الأخير، حيث قام عن المائدة وغسل لهم أرجلهم بمن فيهم «يهوذا» الذى سلمه لجماعة اليهود تمهيدًا لصلبه، وقال لهم السيد المسيح علانية «واحد منكم سيسلمنى».

وطبقًا لهذا التقليد رتبت الكنائس تقليد الصلاة على مياه تُسمى «صلاة اللقان»، وبعد الصلاة يقوم الآباء الكهنة والأساقفة بغسل أرجل جميع الشعب.